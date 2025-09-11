أعلنت السلطات الأمنية السورية اليوم (الخميس)، القبض على 3 من المتورطين في جرائم قتل وخطف ومتاجرة بالمخدرات أثناء عملهم في صفوف نظام الأسد.

إرهابي في اللاذقية

وقال مصدر أمني في محافظة اللاذقية، إن قيادة الأمن الداخلي وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، أوقفت هاني شفيق سوادي أحمد المرتبط بنظام الأسد، ووفقاً للتلفزيون السوري فإن المتهم شارك في عمليات تهديد وابتزاز استهدفت مدنيين في مناطق متفرقة من المحافظة، وجرى تحويله إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، أن المقبوض عليه متهم بالخطف والسطو المسلح، وانتحال صفة أمنية والمتاجرة بالمخدرات.

إرهابي في إدلب

وكانت السلطات الأمنية السورية قد أوقفت عبادة مصطفى عبدالرحيم، المتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال خدمته في جيش النظام السابق بريف إدلب، ووجهت له تهم تهجير الأهالي وسرقة ممتلكاتهم، ونبش قبور القتلى، إضافة إلى ارتكاب مجازر جماعية راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء.

في غضون ذلك، أعلن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبدالعزيز الأحمد، القبض على جعفر سفير علي السلوم، خلال عملية أمنية محكمة.