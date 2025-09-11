ألقت السلطات السورية على خلية إرهابية تابعة لمليشيا حزب الله كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل الأراضي السورية، بحسب قائد الأمن الداخلي السوري في محافظة ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي الذي قال اليوم (الخميس) إن الخلية تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار البلاد.

أسلحة وصواريخ

وأشار إلى أنه أثناء العملية عثرت على قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخاً من طراز «غراد»، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة، كانت بحوزة الخلية وصادرتها، مبيناً أنه تم إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، في حين تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.

إجراءات أمنية مشددة

وفرضت الأجهزة الأمنية السورية إجراءات قوية على الحدود مع لبنان في الآونة وأغلقت عددا من المعابر غير الرسمية، كما شددت نقاط التفتيش في مختلف المناطق.



بدورها، أعلنت السلطات اللبنانية فرض إجراءات لوجستية وقانونية عدة ونقاط تفتيش في المناطق الحدودية مع سورية.