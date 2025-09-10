أجل مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء) الاجتماع الطارئ الذي كان مقراً اليوم لبحث الاعتداء الإسرائيلي على قطر إلى غدٍ (الخميس)، بناءً على طلب الدوحة.

وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي في بيان: «أرجأ مجلس الأمن اجتماعه الطارئ اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى بعد ظهر الغد، بناء على طلب قطر، حتى يتمكن رئيس الوزراء القطري من المشاركة»، ولم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيحضر شخصياً.

وكانت قطر قد وجهت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والقائم بالأعمال بالوفد الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري سانغجين كيم، بشأن الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة، معربة عن إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإجرامي، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرضها.

ودانت قطر بأشد العبارات هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

وطالبت الدوحة بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن، وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.