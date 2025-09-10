أقرت وسائل إعلام حوثية اليوم (الأربعاء)، بتعرض مواقعها في صنعاء ومحافظة الجوف لقصف إسرائيلي، مؤكدة في حصيلة أولية مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأفادت وسائل إعلام الحوثي أن المحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي في شارع الستين تعرضت للقصف الإسرائيلي، مبينة أن القصف الإسرائيلي استهدف أيضاً مقر القيادة العامة في مجمع العرضي ووزارة المالية وسط صنعاء.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن 6 أهداف حوثية تعرضت للقصف في صنعاء والجوف اليمنية، في حين قالت وسائل إعلام حوثية أن القصف في محافظة الجوف استهدف المجمع الحكومي في مديرية الحزم، دون ذكر أي خسائر.

وقال شهود عيان، إن الانفجارات كانت عنيفة جداً وسُمع دويها في مختلف مديريات صنعاء.