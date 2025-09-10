أكّدت السفارة السورية في موسكو أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيترأس وفد البلاد إلى القمة الروسية العربية التي ستعقد في موسكو يوم 15 أكتوبر القادم.وذكرت السفارة في بيان: «كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، ستشارك سورية في القمة الروسية العربية القادمة، وسيترأس الوفد رئيس الجمهورية».يذكر أن أول قمة روسية عربية ستعقد في موسكو يوم 15 أكتوبر، ومن المتوقع أن يشارك فيها ممثلون عن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرّح في وقت سابق أن روسيا وجهت دعوة رسمية للسلطات السورية الجديدة لحضور القمة، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية إن معظم الدول العربية أبدت اهتماماً بالمشاركة في هذا الحدث السياسي البارز.وأبدت روسيا استعدادها لمساندة جهود إعادة تأهيل قطاع الطاقة في سورية، وتقديم المساعدة في المجال الإنساني عبر مشاريع لتزويد البلاد بالوقود والغذاء والأدوية.وأكدت الحكومة الروسية أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اقترح استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، مشيداً بدورها كإطار منظم للتعاون بين موسكو ودمشق.وأشار إلى أن المباحثات تناولت مجالات عدة، بينها الثقافة والعلم والتعليم، لافتاً إلى أن نحو أربعة آلاف طالب يدرسون حالياً في الجامعات الروسية.وأكد نوفاك أن روابط الصداقة والشراكة بين سورية وروسيا راسخة، وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة تطوراً نوعياً في العلاقات الثنائية.