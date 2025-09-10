فيديو.. ترمب يواجه هتافات «فلسطين حرة» في عشاء مع أعضاء إدارته داخل مطعم بواشنطن

في حادثة غير متوقعة أثارت جدلاً واسعاً في العاصمة الأمريكية، تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لاحتجاج عفوي أثناء تناوله العشاء في أحد مطاعم واشنطن مساء أمس، برفقة كبار المسؤولين في إدارته.

أعلام فلسطين وشعارات في قلب المطعم

ووفقاً لشهود عيان ومصادر مطلعة، فوجئ الرئيس ووفده بعدد من رواد المطعم الذين انتفضوا فور رؤيتهم، رافعين أعلام فلسطين ومهتفين بشعارات تدعم القضية الفلسطينية.

وقد كان الرئيس ترمب يتناول العشاء في مطعم «جورج تاون غريل» الشهير في حي جورج تاون، وهو من المطاعم الراقية التي يفضلها السياسيون في واشنطن، برفقة وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث.

وكان الاجتماع يُعتقد أنه غير رسمي، يركز على مناقشة قضايا أمنية ودبلوماسية متعلقة بالشرق الأوسط، وفقاً لمصادر في البيت الأبيض تحدثت لـ«رويترز».





دخول ترمب تحت حراسة مشددة

وبدأت الواقعة نحو الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، عندما دخل الرئيس ترمب ووفده المطعم تحت حراسة سرية من الخدمة السرية.

ومع ذلك، سرعان ما لاحظ الزبائن البارزون، مما أثار رد فعل فوري من مجموعة من الرواد، يُقدر عددهم بنحو 10 إلى 15 شخصاً، معظمهم من الشباب والناشطين الذين يعملون في منظمات حقوقية أو دراسات عليا في الجامعات المحلية، حسب تصريحات شهود لـ«واشنطن بوست».

رفع الأعلام والهتافات تعم المكان

فجأة، بدأ المتظاهرون في رفع أعلام فلسطين الصغيرة التي كانوا يحملونها في حقائبهم، وهتفوا بشعار «فلسطين حرة» (Free Palestine) مرات عديدة، مما أثار توتراً في المكان.

وقال أحد الشهود، الذي رفض الكشف عن اسمه، لقناة «سي إن إن»: «كان الجو هادئاً حتى دخل ترمب، ثم انفجر الاحتجاج، لم يكن عنيفاً، لكنه قوي ومفاجئ. الجميع توقف عن الأكل وراقب».

نقل الوفد إلى غرفة خاصة لاحتواء الموقف

رداً على ذلك، حاول حراس ترمب تهدئة الموقف، وتم نقل الوفد إلى غرفة خاصة في الخلفية لتجنب التصعيد، واستمر الهتاف لمدة دقيقتين تقريباً قبل أن يتدخل مدير المطعم ويطلب من الرواد الخروج بهدوء.

ولم يسفر الحادث عن أي اشتباكات جسدية أو اعتقالات، وغادر الرئيس المطعم بعد نصف ساعة فقط، وفقاً لتقارير «أسوشيتد برس».