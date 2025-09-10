أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم (الأربعاء)، مقتل41 شخصاً وإصابة 184 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر2023 إلى 64,646 شخصاً، وجرح 163,503 آخرين.

وأفادت مصادر طبية أن 34 فلسطينيا قتلوا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على مواقع عدة في القطاع.

وألقت الطائرات الإسرائيلية مناشير عدة على سكان غرب مدينة غزة، تتضمن أوامر إخلاء والتوجه إلى مواصي خان يونس والتي صنفتها بأنها «منطقة إنسانية ولكنها ليست آمنة»، ما يشير إلى استمرارها في عمليات استهداف خيام النازحين فيها، الأمر الذي يؤكد مجدداً أنه لا مكان آمناً في قطاع غزة.

وتسبب إلقاء المناشير في ظل القصف وعدم منح السكان مهلة للتوجه بمركباتهم عبر شارع الرشيد الساحلي، بحالة نزوح من المدينة باتجاه وسط وجنوب القطاع.

وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 100 ألف فلسطيني غادروا المدينة، من أصل نحو مليون و200 ألف تم إحصاؤهم في المدينة قبل أسابيع.

وتتمركز القوات الإسرائيلية حالياً في منطقة بركة الشيخ رضوان من جهتها الشرقية، وتسيطر نارياً على ما تبقى من الجهة الغربية والشمالية والجنوبية للحي، وتتوسع من خلال شق طريق باتجاه الجنوب نحو شارع النفق الرئيسي بمدينة غزة، والذي يربط حي الشيخ رضوان بحي الدرج، وتواصل القصف نحو المنازل والعمارات السكنية مخلفة دمار هائل.