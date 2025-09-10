توعدت قطر، اليوم (الأربعاء)، بعدم التهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور، بعد القصف الذي طال مقر إقامة قيادات حركة حماس في الدوحة أمس، وتسبب بمقتل 6 أشخاص أحدهم رجل أمن قطري.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الدوحة وجهت اليوم، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والقائم بالأعمال بالوفد الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري سانغجين كيم، بشأن الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة، معربة عن إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإجرامي، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرضها.
تعميم الرسالة
وأكدت قطر أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة، باشرت على الفور التعامل مع الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاتها وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.
ودانت قطر بأشد العبارات هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.
وطالبت الدوحة بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن، وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.
من جهة أخرى، وصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى الدوحة، اليوم، في زيارة أخوية إلى قطر، وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، فإن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد كان في مقدمة مستقبلي رئيس الإمارات.
تنديد دولي واسع
ونددت عدد من الدول العربية والإسلامية والغربية بالاعتداء الذي وصفته بـ«السافر»، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية ما حدث انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعدياً على سيادة دولة مستقلة وسلامة أراضيها، وخطوة تؤدي إلى مزيد من التصعيد وزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط.
