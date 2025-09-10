أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، اليوم (الأربعاء)، عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في إسرائيل..

وقالت فون دير لاين في كلمة سنوية أمام البرلمان الأوروبي: مقترح لتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة، مضيفة: «سنعلق دعمنا الثنائي لإسرائيل».

وأشارت رئيسة المفاوضية إلى أن ما يحدث في غزة هز ضمير العالم، موضحة أن التجويع المتعمد في غزة يجب ألا يستخدم أداة في الحرب ومن الضروري أن يتوقف.

ولفتت إلى أنهم سينشئون مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر القادم وأداة مخصصة لإعادة إعمار غزة.

بدورها، أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، مطالباً المجتمع الدولي والإنسانية العالمية بالتحرك لإنقاذ المدنيين في القطاع.

في غضون ذلك، شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الإرادة السياسية ضرورية الآن لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك في الوقت الذي أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي خصوصا برج «طيبة 2» والخيام المجاورة، زاعماً أن هناك بنية تحتية لحماس داخل أو بجوار البرج.