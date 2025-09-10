يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم (الأربعاء)، جلسة طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف أحد المقرات السكنية التي يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة أمس (الثلاثاء)، بطلب من الجزائر وباكستان.

وذكرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن من المقرر يستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى إحاطة من كبار مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة حول التطورات الأخيرة وخطورة التصعيد الإسرائيلي.

غوتيريش: انتهاك صارخ لسيادة قطر

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد ندد أمس بالهجوم الإسرائيلي على قطر، مشدداً على أنه انتهاك صارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها.

وقال غوتيريش في تصريحات إن قطر تلعب دوراً إيجابياً للغاية في محاولة التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، داعياً جميع الأطراف إلى العمل على تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وليس تدميره.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت أمس، عن استشهاد ثلاثة أشخاص، من بينهم أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي، ونجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وإصابة عدد من المدنيين، جراء الهجوم الإسرائيلي على أحد المقرات السكنية التي يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة في الدوحة.