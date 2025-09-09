كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي اليوم (الثلاثاء) عن نجاة الوفد المفاوض برئاسة خليل الحية من هجوم استهدف مقر إقامتهم في العاصمة القطرية، مؤكداً مقتل 5 أشخاص.وذكر الهندي في مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية، أن من بين القتلى همام خليل الحية نجل رئيس الوفد المفاوض ورئيس حركة «حماس» في غزة، وجهاد لبد مدير مكتب الحية، وعبد الله عبد الواحد (أبو خليل)، مؤمن حسونة (أبو عمر)، أحمد عبد المالك (أبو مالك).وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي وقع خلال اجتماع للفريق المفاوض لبحث المقترح الأمريكي الأخير.من جهة أخرى، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي بالهجوم، وقال إنه ألقى بأكثر من 10 ذخائر ثقيلة أصابت مقر حماس في قطر، وشاركت 15 مقاتلة وعدد من المسيرات في العملية العسكرية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قواته نفذت الهجوم بشكل مستقل، وأن البيت الأبيض غير مسؤول، وقال: إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بالهجوم على حركة حماس في قطر مسبقاً.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن تقديرات القيادة في تل أبيب تتحدث عن مقتل 6 من كبار قادة حركة حماس في الضربة التي استهدفتهم في العاصمة القطرية الدوحة.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي والشاباك هاجما من خلال سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حركة حماس.