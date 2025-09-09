ندّد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان، بالعملية الدنيئة والجبانة، التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر.وقال الأمين العام جاسم البديوي: إن دول مجلس التعاون تتضامن مع قطر، وتقف معها صفاً واحداً مع أي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر، الذي تجاوز ومزّق كل القوانين والمعاهدات الأممية والدولية، التي أقرّتها دول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة، مما يحتّم على المجتمع الدولي النهوض فوراً والقيام بواجباته لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها الوحشية والخطيرة، وردعها عن ممارساتها كافة، التي باتت تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة.وأشار إلى أن لدولة قطر جهوداً قيمةً وكبيرةً في الوساطات لحل النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية، ووقف إراقة الدماء، بشهادة العديد من الأطراف المتنازعة، وتسعى دائماً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. مبيناً إن استضافتها الوفد المفاوض للمكتب السياسي لحركة حماس تأتي ضمن جهود وقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.