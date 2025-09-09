أعلنت إسبانيا اليوم (الثلاثاء) إدراج الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في لائحة الممنوعين من دخول أراضيها.قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: إن الوضع في قطاع غزة يتدهور كل يوم في وقت يفرض الواجب الأخلاقي التحرك في إطار السيادة الإسبانية والأوروبية ووفقا لحقوق الإنسان، مضيفاً: «العملية الإسرائيلية تتسبب في عدد غير مقبول من الضحايا، والتجويع يهدد 250 ألف شخص في غزة».وأشار إلى أن إدراج الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بن غفير وسموتريتش في لائحة المنع من دخول إسبانيا، يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها بلاده لمعاقبة إسرائيل.واستدعت إسبانيا أمس، سفيرها من إسرائيل للتشاور، بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن حكومته ستزيد الضغط على إسرائيل بمنع السفن والطائرات المتجهة إليها، والتي تحمل أسلحة من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي الإسباني، كما أصدر 9 إجراءات لمعاقبة إسرائيل وحظر التعامل معها أو بيعها السلاح.من جهة أخرى، ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أنها لم تخلص بعد إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، مقرة بوجود معاناة مروعة للمدنيين هناك.وكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قبل أيام من مغادرته وزارته بناء على التعديل الوزاري، رسالة إلى لجنة برلمانية مطلع سبتمبر، معتبراً فيها أن الحكومة درست بعناية خطر الإبادة الجماعية.