دانت قطر اليوم (الثلاثاء)، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف عدداً من قادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة الدوحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: «تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة»، واصفاً الهجوم بـ «الاعتداء الإجرامي».

وقال الأنصاري: الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر، مبيناً أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاتها وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

وأضاف: «دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها». وكان مسؤول إسرائيلي كبير قد قال لوسائل إعلام إسرائيلية، إن تل أبيب هاجمت قيادة حماس في قطر، بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين، مضيفاً أنهم ينتظرون نتائج هذا الهجوم.



وأكدت وسائل إعلام قطرية، نجاة قيادات حماس من الهجوم الإسرائيلي، فيما ذكرت وسائل إعلام عربية، تعليق مفاوضات الوسطاء في قطر لإشعار آخر بعد الضربة الإسرائيلية.