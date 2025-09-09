شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على المناطق المكتظة بالنازحين في مدينة غزة مرتكباً عدداً من المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني، نتج عنه أكثر من 40 قتيلاً وعشرات الجرحى.وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، وقوع مجزرة مروعة في مخيم الشاطئ خلّفت أكثر من 40 قتيلاً، بينهم 6 من منتظري المساعدات، وفقدان 20 آخرين، موضحاً أنه لا إمكانية لإخراج العالقين تحت الأنقاض في مخيم الشاطئ، وتجري عملية المحاولة من قبل الطواقم بوسائل بدائية ويدوية.بدوره، قال مدير الإسعاف والطوارئ في غزة فارس، «نقف عاجزين أمام المجازر والدمار إثر القصف الإسرائيلي الممنهج على مدينة غزة»، موضحاً أن مركبات الإسعاف لم تتوقف منذ ساعات عن محاولة تلبية نداءات الاستغاثة.وأشار إلى أن الطواقم الطبية ما زالت تبحث منذ ساعات عن ناجين تحت أنقاض المباني التي تعرضت للقصف، ولا خيار أمامها إلا الصمود ومواصلة تقديم الخدمات لسكان المدينة.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن 1.2 مليون فلسطيني ثابتون في غزة وشمالها ويرفضون النزوح ويتصدون للتهجير القسري.ورغم التحذيرات الدولية لإسرائيل من خطر هذا الهجوم على المدنيين، إلا أن متحدث باسم جيش الاحتلال أكد أن قواته ستعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، مطالباً السكان والنازحين في مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، بما فيها المدينة القديمة وتفاح شرقاً وحتى البحر غرباً بالإخلاء فوراً عبر محور الرشيد باتجاه منطقة المواصي.في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 83 شخصاً وإصابة 223 بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 64.605 قتلى و163.319جريحاً منذ اعتداء 7 أكتوبر 2023.وأفصحت الصحة، عن وفاة 6 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، مبنية أن عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 399 قتيلاً، بينهم 140 طفلاً.