أزمة نيبال.. مقتل 19 وإصابة المئات في احتجاجات بسبب حظر وسائل التواصل

تجاهل المتظاهرون في نيبال حظر التجوال غير المحدد، اليوم (الثلاثاء)، ونظموا مظاهرات في العاصمة كاتماندو، إذ رددوا هتافات ضد رئيس الوزراء كي بي شارما أولي، بعد يوم من مقتل 19 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين في احتجاجات عنيفة اندلعت بسبب حظر الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها، رفعت حكومة أولي، الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الإثنين بعد تصاعد العنف، إذ استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان.

تصاعد احتجاجات نيبال

ومع ذلك استمر الغضب الشعبي ضد الحكومة، إذ تجمّع المتظاهرون مجدداً أمام البرلمان وعلى طريق الدائري المحيط بكاتماندو، متحدين حظر التجوال الذي فرض إغلاق المدارس والمتاجر ومنع التجمعات.

وأكدت الناشطة مانجيتا ماناندهار أن شباب «جيل Z» ينظمون احتجاجات سلمية قرب مكتب رئيس الوزراء في ميتيغار ماندالا.

وأفادت وكالة «رويترز» أن المتظاهرين أحرقوا الإطارات في نقاط عدة على طريق الدائري، كما امتدت الاحتجاجات، التي يقودها الشباب ويطلق عليها مظاهرات «جيل Z»، إلى مدن أخرى في نيبال، معبرة عن إحباط الشباب من تقاعس الحكومة في مكافحة الفساد وتوفير فرص اقتصادية.

وتولى أولي، البالغ من العمر 73 عاماً، منصبه للمرة الرابعة في يوليو الماضي، ليصبح الرئيس الـ14 للوزراء منذ إلغاء النظام الملكي عام 2008، فيما استقال اثنان من وزرائه مساء الإثنين، معللين ذلك بأسباب أخلاقية.

الهند تدخل على خط الأزمة

وأعربت الهند، التي تستضيف مئات الآلاف من العمال النيباليين المهاجرين، عن قلقها إزاء التطورات، داعية إلى ضبط النفس وحل الأزمة بالحوار.

أسباب احتجاجات نيبال

وكانت الحكومة قد فرضت حظراً على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك، الأسبوع الماضي، بحجة عدم تسجيل هذه المنصات لدى السلطات، وأعلن وزير الاتصالات بريثفي سوبا غورونغ رفع الحظر اليوم الثلاثاء، إذ أصبحت التطبيقات متاحة مجدداً.

وأكدت السلطات أن حظر التجوال في كاتماندو يهدف إلى منع المزيد من الاحتجاجات، مع حظر التجمعات والمظاهرات. كما فرض حظر تجوال في منطقة لاليتبور المجاورة حتى منتصف الليل.

وأعرب أولي عن أسفه لأحداث العنف، التي أرجعها إلى تسلل جهات أنانية، وتعهد بتقديم تعويضات لعائلات الضحايا وعلاج مجاني للجرحى، كما أعلن تشكيل لجنة تحقيق لدراسة الأسباب وتقييم الخسائر واقتراح تدابير لمنع تكرار مثل هذه الأحداث خلال 15 يوماً.