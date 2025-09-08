أكد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك حرص الحكومة على تعزيز أوجه التعاون مع شركائها الدوليين بما يساهم في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي وتخفيف الأعباء الإنسانية، مشدداً خلال اجتماع عقده عبر الاتصال المرئي مع عدد من البعثات الدبلوماسية والبنك الدولي على أهمية استمرار التعاون من خلال قنوات واضحة ومنظمة تضمن استدامة المساعدات الإنسانية والإنمائية، وتحقق أثراً مباشراً على حياة المواطنين، مشيراً إلى ضرورة تنسيق الجهود، والعمل على تطوير آليات الدعم وتوسيع مجالاته ليشمل تمويل المشاريع التنموية.





وخلص ‏الاجتماع الذي شارك فيه سفيرتا بريطانيا عبدة شريف، وهولندا جانييت سيبين، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي المسؤول عن اليمن دينا أبو غيدا، ومدير التعاون الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، ومسؤولة التعاون الدولي في السفارة الألمانية صوفيا بونجر، إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين الحكومة وشركائها الدوليين لتطوير آليات الدعم وتوسيع مجالاته.