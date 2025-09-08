قتل 7 إسرائيليين وأصيب نحو 12 آخرين، اليوم (الإثنين)، في هجوم نفذه مسلحان داخل حافلة قرب تقاطع راموت شمال القدس بالأراضي المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فرضت طوقاً أمنياً في موقع العملية، مؤكدة أن من بين المصابين 6 بحالة حرجة، واثنين إصابتهما متوسطة، و4 إصابات طفيفة. وأضافت الشرطة أن المسلحين قُتلا برصاص أحد عناصر الأمن ومواطن مسلح، مبينة أن المنفذين وصلا بسيارة إلى محطة الحافلات وأطلقا النار باتجاهها.

تعزيزات عسكرية



ودفع جيش الاحتلال بأربع كتائب إلى الموقع وشدد إجراءاته الأمنية في القدس، إلى جانب محاصرة بلدات بالضفة الغربية بحثاً عمّن وصفهم بـ«المتواطئين».

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المنفذين ينحدران من قريتي القبيبة وقطنة شمال غربي رام الله، ولم تكن لهما سوابق أمنية.

تهديدات نتنياهو



من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من موقع الهجوم: «نقاتل على عدة جبهات، وجهودنا مستمرة، وسنطارد كل من ساهم في تنفيذ هذه العملية وسنتخذ إجراءات أكثر تشدداً».

وأوضح نتنياهو أن أحد جنود لواء الحريديم ومواطنين مسلحين شاركوا في قتل المنفذين.

بدوره، دعا وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، جميع الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان.