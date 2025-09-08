حدد رئيس الوزراء الياباني المستقيل شيجيرو إيشيبا، 4 أكتوبر القادم موعداً لعقد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، انتخابات طارئة لاختيار زعيم جديد للحزب.ونقلت قناة «تي بي إس» عن مسؤول كبير اليوم (الإثنين) قوله: «أصبح وزير الخارجية السابق توشيميتسو موتيجي أول عضو في الحزب الحاكم يعلن ترشحه لخلافة إيشيبا، ومن المتوقع أن يناقش الحزب الليبرالي الديمقراطي صيغة وجدول سباق القيادة».أكد إيشيبا الذي أنهى فترة ولايته القصيرة، أمس (الأحد)، أنه يتحمل مسؤولية الانتخابات المؤلمة في انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان) في يوليو الماضي، والتي شهدت فقدان تحالفه الحاكم للأغلبية، وسط غضب الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة، مبيناً أنه يرى أن الوقت مناسب الآن للتنحي، بعد أن حققت المفاوضات بشأن إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية خطوة مهمة، وأنه حان الوقت لمنح السلطة لخليفته.وكان من المقرر أن يجري الحزب الديمقراطي الحر، اليوم، تصويتاً على ما إذا كان سيقدم موعد انتخابات قيادة الحزب لعامين، في خطوة بدت بشكل متزايد وكأنها ستتحول إلى تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، مع إظهار استطلاعات وسائل الإعلام المحلية تزايد الدعم لإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما دفاع بـ«إيشيبا» للتنحي حتى لا يؤدي إلى انقسام حاد داخل الحزب.وقال الأمين العام للحزب مورياما هيروشي إنه من المهم استكشاف طرق للسماح للأعضاء بالمشاركة المباشرة.أعلن وزير الخارجية السابق توشيميتسو موتيجي اليوم، ترشحه، مؤكداً أنه يريد تكريس نفسه لبلاده من خلال الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها في الحزب والحكومة.وقال موتيجي للصحفيين من أمام مبنى البرلمان: إن إيشيبا اتخذ قراراً صعباً لتجنب انقسام الحزب، مضيفاً: أنه يود التعبير عن احترامه لما حققه رئيس الوزراء، بما في ذلك التقدم المحرز في المفاوضات الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة.ولفت موتيجي إلى أن حزبه يواجه حالياً أخطر أزمة منذ تأسيسه، وأنه من الضروري بناء حزب ليبرالي ديمقراطي جديد من خلال توحيد الصفوف، مشدداً على ضرورة دفع اليابان إلى الأمام من خلال حل المشكلات الصعبة داخلياً وخارجياً.وأقر وزير الخارجية السابق بوجود تحديات صعبة قائلاً: «أي شخص يصبح رئيساً للوزراء ورئيساً للحزب سيواجه صعوبات كبيرة لتجاوز التحديات الحالية، ومع ذلك، فإني لدي رغبة بالالتزام بالعمل من أجل بلادي».وأشار إلى أنه قادر ومقتنع بجمع 20 تأييداً لازماً للترشح في انتخابات قيادة الحزب.