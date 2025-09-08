ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الأحد) بالقصف الروسي الذي تعرضت له العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكداً أنه «ليس سعيدا» بما يجري.وقال ترمب لصحفيين عندما سئل عن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر أمس: «أنا لست سعيدا، أنا لست سعيدا بالوضع برمته»، مضيفاً: «أنا لست سعيدا بما يحدث هناك».من جانبه، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إعطاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين كل ما يريده خلال قمتهما في ولاية ألاسكا الأمريكية، مؤكداً أن عدم حضور أوكرانيا أعطى بوتين ما يريد.وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة «أي بي سي» الأمريكية: من المؤسف أن أوكرانيا لم تكن حاضرة هناك، لأنني أعتقد أن الرئيس ترمب أعطى بوتين ما أراده إذ كان يريد لقاءه فقط، مضيفاً: «أعتقد أن بوتين حصل على ذلك، وهذا أمر مؤسف».وأشار إلى أن بوتين لا يريد أن يلتقي معي، لكنه يريد أن يلتقي برئيس الولايات المتحدة من أجل استعراض الفيديوهات والصور له هناك، على حد قوله.في غضون ذلك، لوح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بتشديد العقوبات الأمريكية على روسيا، قائلاً: واشنطن مستعدة لتشديد الضغط على روسيا.ودعا بيسنت، أوروبا إلى التحرك لإجبار موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وذلك بعد الهجوم الليلة الماضية بالصواريخ والمسيرات على كييف.وقال وزير الخزانة الأمريكية في مقابلة مع «إن بي سي» نيوز الأمريكية: «نحن الآن في سباق بين قدرة الجيش الأوكراني على الصمود وقدرة الاقتصاد الروسي على البقاء، وإذا تعاونت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرضا مزيداً من العقوبات والرسوم الجمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي، فسيصبح الاقتصاد الروسي في حالة انهيار تام، وهذا سيجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض».