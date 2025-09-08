أشاد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك بالدور الكبير الذي يضطلع به مستشفى الأمير محمد بن سلمان في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة وإجراء عمليات القلب كافة والرعاية الصحية المتطورة لآلاف المرضي من عموم المحافظات اليمنية الذين استفادوا من تلك الخدمات المجانية، معرباً عن تقدير اليمن للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدعم السخي المقدم لليمن وشعبه في مختلف المجالات من خلال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية التي أسهمت في تحسين الخدمات بما في ذلك الصحية.

دعم يعكس متانة العلاقة الأخوية

وقال بن بريك إن مستشفى الأمير محمد بن سلمان يقدم افضل صورة واضحة لحقيقة وقيمة الدعم السعودي لليمن، لمس نتائجه عموم المواطنين بشكل مباشر، وأتاح أمام آلاف اليمنيين الاستفادة من الخدمات المتطورة التي يقدمها المستشفى للمرضى مجاناً، ومكّن المئات من عامة المواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج من إجراء عمليات القلب كافة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس متانة العلاقة الأخوية التي تربط البلدين، ويشكل امتداداً للدعم الدائم والمستمر من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس الوزراء اليمني لـ«عكاظ»: لمست خلال زيارتي اليوم لمستشفى الأمير محمد بن سلمان الإمكانات المتطورة في الأجهزة والمعدات الطبية في مركز القلب والمستشفى، ومستوى الخدمات المتميزة التي يقدمها للمرضى من خلال كادر الطبي عالي المستوى.





تقديم الرعاية الصحية وفقاً لأحدث المعايير الطبية

من جانبه قال مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة المؤقتة عدن المهندس أحمد مدخلي إن مستشفى الأمير محمد بن سلمان يعد أحد أهم المشاريع السعودية الرائدة في اليمن في تقديم خدمات صحية متكاملة لعموم فئات الشعب اليمني، وعلى وجه الخصوص من غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج الباهظة في الخارج، مؤكداً أن مستشفى الأمير محمد بن سلمان يقدم الرعاية الصحية بكفاءة عالية، ووفقاً لأحدث المعايير الطبية في إجراء العمليات المعقدة والحرجة.

ونوّه مدخلي إلى أن المستشفى يحظى بالتطوير والتحديث المستمر في الأجهزة والمعدات، مشيراً إلى أن إدخال أجهزة حديثة اليوم جاء ليواكب ذلك التطور من أجل تعزيز قدرات المستشفى ومستوى الخدمات، وامتداداً للتطوير المستمر لمستشفى الأمير محمد بن سلمان منذ تشغيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.





جهاز أشعة مقطعية متطور يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وتابع مدخلي خلال فعالية الاحتفاء بإدخال أجهزة طبية أخرى للمستشفى: ها نحن اليوم نشهد خطوة مهمة أخرى في تعزيز قدرات المستشفى، من خلال إدخال جهاز أشعة مقطعية متطور يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل رفع دقة التشخيص الطبي خصوصاً في تصوير القلب والأوعية الدموية، إلى جانب جهاز التحاليل المخبرية المتكامل الذي يسهم في تسريع فحص العينات وربط النتائج بأنظمة المستشفى الداخلية، ما يرفع كفاءة التشخيص وجودة الرعاية الصحية، مضيفاً أن ذلك جزء من جهود متكاملة ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي قدم حتى اليوم 265 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف القطاعات.

وكان رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك قد حضر فعالية تنظيم الاحتفاء بإضافة أحدث جهازين طبيين لمستشفى الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة المؤقتة عدن، وطاف بأقسام المستشفى للاطلاع على سير الأداء ومستوى تقديم الخدمات، مشيداً بما لمسه من تطور.