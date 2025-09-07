أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إنذاراً جديداً لإخلاء مبنى في مدينة غزة والخيام المحيطة به، بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، وهذا هو الإنذار الثاني للمبنى نفسه والخيام التي تؤوي العائلات النازحة خلال 24 ساعة.وقال المتحدث: «إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة، وتحديداً في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية».ورغم الإنذارات إلى أن الفلسطينيين أعلنوا رفضهم لتكلك الأوامر الإسرائيلية بإخلاء مدينة غزة، مؤكدين أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع للانتقال إليه، في ظل الاستهداف الإسرائيلي لمبانٍ شاهقة ضمن استعداداته لشن هجوم بري واسع لاجتياح المدينة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني.وقتل 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة الشنطي شمالي مدينة غزة، فيما ذكر مصدر في المستشفى المعمداني إن فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة الزرقاء شمال شرقي القطاع.وذكر شهود عيان إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين في منطقتي بطن السمين وجورة العقاد بخان يونس جنوبي القطاع، جاء ذلك فيما أكدت مصادر طبية مقتل 46 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم في القطاع..في الوقت ذاته، تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب الليلة الماضية، مناشدين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنهاء الحرب على غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين في القطاع.وتجمّع المتظاهرون في ميدان عام خارج مقر الجيش، ورفع بعضهم لافتات كُتِب عليها «استمرار الحرب على غزة ينتقص من هيبة ترمب»، وأخرى حملت عبارة: «أيها الرئيس ترمب.. أنقذ المحتجزين الآن!».وتشهد تل أبيب مظاهرات أسبوعية يتزايد حجمها وسط مطالبات للحكومة بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، من أجل إطلاق سراح المحتجزين بالقطاع. وقال المنظمون، إن مظاهرات السبت شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين في القدس وتل أبيب.