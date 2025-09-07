اعتقلت الشرطة البريطانية 890 شخصاً خلال احتجاج، أقيم أمس (السبت)، ضد قرار تصنيف حركة «فلسطين أكشن» منظمة إرهابية، بينهم 17 شخصاً بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة، بحسب ما أعلنته شرطة لندن اليوم (الأحد).ووصفت شرطة لندن الاعتداءات التي تعرض له أفرادها بـ«غير المقبولة»، مبينة أن عملية الاعتقال جرت استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.اعتداءات على الضباطأشارت الشرطة إلى أن 33 شخصاً آخرين من المشاركين في الاحتجاجات التي جرت في ساحة البرلمان في لندن، اعتقلوا بتهم أخرى، بينما تم احتجاز 17 منهم للاشتباه في قيامهم بالاعتداء على عناصر الشرطة.وأوضحت نائبة مساعد مفوض الشرطة كلير سمارت أنه أثناء أداء مهماتهم، تعرض الضباط للضرب والركل والبصق، وأُلقيت عليهم أشياء من جانب المحتجين، مشددة بالقول: «من غير المقبول أن يتعرض من تقع على عاتقهم مهمة فرض القانون وحماية الناس لمثل هذا المستوى من الاعتداء».احتجاج سلميأشارت سمارت إلى أن أكثر من 25 من الموقوفين كانت تهمتهم الاعتداء، مبينة التكتيكات التي اعتمدها داعمو «فلسطين أكشن» في محاولتهم إرباك النظام القضائي، إضافةً إلى مستوى العنف الذي ظهر في صفوف الحشد، واستدعى موارد كبيرة وأخرج الضباط من أحيائهم على حساب سكان لندن الذين يعتمدون عليهم.بالمقابل، اعتبر المتحدث باسم الدفاع عن هيئات المحلفين أن التجمع كان صورة للاحتجاج السلمي، واصفاً تصريحات شرطة العاصمة عن تعرض ضباطها لاعتداءات بأنها ادعاء مثير للدهشة.