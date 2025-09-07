في وقت يسعى فيه لترسيخ دعمه بين أعضاء الحزب الديمقراطي في نيويورك، واستمرار الخلافات بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات التمهيدية، يونيو الماضي، انضم المرشح لمنصب عمدة نيويورك الديمقراطي زهران ممداني إلى السيناتور التقدمي بيرني ساندرز في لقاء شعبي، أمس (السبت) في بروكلين.وقال المرشح الهندي الأمريكي ممداني، أمام حشد من أنصاره في كلية بروكلين في تصريحات: «لن يكون المرشح هو دونالد ترمب، ولن يكون المتبرع الملياردير بيل آكمان، سنختار عمدة مدينة نيويورك بأنفسنا».وبينما كان كل من ممداني وساندرز يستعدان لبدء الحدث، صرخ رجل مسن، كان يرتدي قميصاً يحمل علم كوبا، في وجه المرشح قائلاً: «أنت شيوعي، هذه ليست كوبا يا أحمق»، وعلى الفور جرى إخراجه من الحفل.ويواصل أندرو كومو، الحاكم السابق لولاية نيويورك، الذي خسر أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية، ترشحه المستقل، بينما يسعى إريك آدمز، العمدة الحالي، إلى إعادة انتخابه أيضاً مرشحاً مستقلاً، بعد خلافه مع حزبه السابق.وتعهّد المرشح الاشتراكي لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني أن يكون أسوأ كوابيس لترمب.وذكرت «نيويورك تايمز»، أن أصدقاء ترمب حاولوا التدخل في الانتخابات، ودفعوا مرشحين آخرين، ومنهم كورتيس سيلوا والمرشح الحالي إريك آدمز، إلى الانسحاب من السباق لدعم حملة أندرو كومو.ووصف ترمب ممداني بـ «المنافس الديمقراطي»، متوقعاً حدوث مواجهات حادة مع هذا المرشح اليساري البالغ من العمر 33 عاماً، حال فوزه.وقال ترمب، في فعالية بالبيت الأبيض (الجمعة): «سنعتاد على وجود شيوعي في منصبنا، سيتعين عليه التنسيق مع البيت الأبيض والحصول على موافقات لكل شيء، وسنضمن عدم إلحاق الضرر بنيويورك»، مضيفاً: «أعتقد أن لدى كومو فرصة للفوز في حال كانت المنافسة بينه وبين مرشح واحد فقط، أما في حال وجود منافسين آخرين، فستكون المنافسة صعبة».ورد ممداني برسالة موجهة إلى ترمب في اليوم التالي، قائلاً: «أصبح من الواضح أن شيئاً ما قد تغير، فلم يعد وصفنا بالاشتراكيين الديمقراطيين كافياً، يعرف ترمب ما نعرفه، وهو أن النضال من أجل حياة كريمة للجميع هو مطلب شعبي واسع في هذا البلد».