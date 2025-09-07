توعّد وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، اليوم (الأحد)، الإرهابيين وعصابات المخدرات والنزاعات العشائرية، بحرب مفتوحة، مؤكدة مقتل 4 من أفراد الشرطة الاتحادية وإصابة 9 جراء ما وصفه بالاعتداء الغادر الذي استهدفهم أثناء تأدية واجبهم في فض نزاع عشائري مسلح وحماية أرواح المواطنين في بغداد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن وزير الداخلية قوله: «دماؤهم في أعناقنا، ولن تذهب هدراً»، لافتا إلى أنه وجه بمواصلة العمليات الأمنية حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين بهذا الاعتداء لينالوا جزاءهم العادل وإنزال القصاص بهم.وأضاف: «الإرهاب، والمخدرات، والنزاعات العشائرية تمثل اليوم تهديداً خطيراً للسلم المجتمعي، وهي أساليب إجرامية مقيتة لا تقل خطراً عن بعضها البعض، فلقد أعلنا ونعلن مجدداً أن حربنا ضد هذه الآفات حرب مفتوحة لا مساومة فيها ولا تهاون، وأن القانون سيبقى فوق الجميع»، مشيراً إلى أن من يرفع السلاح بوجه الدولة أو يعتدي على رجالها سيُواجه بإجراءات رادعة وحاسمة.وأشار إلى أنه سيضرب بيدٍ من حديد كل من يحاول العبث بأمن العراق وهيبة مؤسساته، لافتاً إلى إن الوزارة تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذه المواجهة.ودعا الشمري جميع الوجهاء والعشائر إلى الوقوف مع قواتهم الأمنية، ونبذ هذه التصرفات المقيتة، مبيناً أن المعركة مع هذه الآفات هي معركة وطنية مشتركة لا يمكن أن تنتصر فيها الدولة وحدها.