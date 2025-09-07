أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الأحد)، استعداد طهران لصفقة واقعية تتضمن رقابة وقيوداً على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات عن بلاده.

وقال عراقجي لصحيفة «الغارديان»: «إيران لا تزال منفتحة على الدبلوماسية وجاهزة للتوصل إلى اتفاق واقعي ودائم، يقوم على رقابة محكمة وقيود على التخصيب مقابل رفع العقوبات»، مشيراً إلى أن التفريط بهذه الفرصة قد يقود إلى عواقب مدمرة للمنطقة وما بعدها.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على الحاجة الماسة للحوار، مبيناً أن خطوة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران تفتقر لأي أساس قانوني.

مصداقية أوروبا

وأشار إلى أن ما تقوم به الدول الأوروبية الثلاث يعكس تبعية لاستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، محذراً من أن هذه السياسات ستقوض مصداقية أوروبا، وتضعها خارج أي مسار دبلوماسي مستقبلي، مشيراً إلى أنهم مستعدون لصياغة اتفاق واقعي ودائم يتضمن رقابة صارمة وقيوداً على التخصيب مقابل رفع العقوبات.

ولفت إلى أن فشل اغتنام هذه الفرصة السانحة قد تكون له عواقب مدمرة للمنطقة وما بعدها على مستوى جديد كلياً، مشدداً بالقول: «إذا كانت أوروبا تريد حقاً حلاً دبلوماسياً، وإذا أراد الرئيس دونالد ترمب أن يركز على قضايا حقيقية، فعليهما منح الدبلوماسية الوقت والمساحة التي تحتاجها للنجاح خصوصاً أن البديل للدبلوماسية ليس جيداً».