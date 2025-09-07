كشفت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية، اليوم (الأحد)، مقترحات نقلها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى حركة حماس بخصوص الصفقة الشاملة في قطاع غزة.ونقل موقع «إكسيوس» الأمريكي عن مصدر مطلع قوله: رسائل ويتكوف لحماس تضمنت الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب في غزة، وتتزامن المقترحات مع تصعيد إسرائيلي عنيف في قطاع غزة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترحات التي نقلتها الولايات المتحدة تهدف لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع الأسرى، مبينة أن الحديث لا يدور عن صيغة نهائية أو رسمية، بل عن مبادئ عامة تهدف إلى استمرار المفاوضات.ونقلت قناة «كان» عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إن إسرائيل مستعدة لوقف احتلال مدينة غزة إذا عُرضت عليها صفقة حقيقية.وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن رئيس الأركان إيال زامير أوصى المستوى السياسي بالتوصل إلى اتفاق تبادل الآن حتى ولو كان جزئيا، مبينة أن زامير طالب القيادة السياسية بتوضيحات بشأن مستقبل غزة.وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي إذا أطلقت حركة حماس سراح الأسرى وتخلت عن سلاحها.وكانت حركة حماس جددت موقفها أنها ستطلق سراح جميع الأسرى إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها.وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الحكومة الحكومة الإسرائيلية قررت عقد اجتماعها في وقت لاحق اليوم في مكان سري تحت الأرض.بالمقابل، رفض فلسطينيون الأوامر الإسرائيلية بإخلاء مدينة غزة، مؤكدين أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع للانتقال إليه، وذلك مع استهداف الجيش الإسرائيلي مبان شاهقة ضمن استعداداته لشن هجوم بري واسع لاجتياح المدينة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني.وأكدت مصادر في مستشفيات غزة مقتل 15 فلسطينيا، منهم 6 أطفال في غارات إسرائيلية على خيام نازحين ومنازل بمدينة غزة.