ضبطت السلطات اليمنية اليوم (السبت)، شحنة أسلحة مهربة في عرض البحر الأحمر، في عملية نوعية، بحسب المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية.وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، أحد فصائل الجيش اليمني، أن العملية جاءت بعد تلقي معلومات استخباراتية دقيقة عن وجود «جلبة» مشبوهة كانت تبحر بالقرب من الممر الملاحي الدولي، مبينة أن إحدى الدوريات البحرية تحركت على الفور، واعترضت القارب واقتادته إلى مكان آمن وجرى تفريغ شحنة من المسدسات المهربة.توقيف المهربينوأفاد الإعلام أن أفراد الطاقم جرى توقيفهم ويخضعون حالياً لتحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء عملية التهريب.وبث الإعلام العسكري مقاطع مصورة تظهر القارب المضبوط ومحتوياته، وذلك في عملية جاءت بعد يومين من إحباط تهريب شحنة مخدرات في البحر الأحمر، بقارب مماثل على مقربة من الممر الملاحي الدولي.ضبط مخدراتوكانت قوات المقاومة الوطنية قط ضبطت أمس الأول31 طرداً تحتوي على 432 كيلوغراماً من مادة «الشبو» المخدرة، قبل إحالة المهربين إلى الجهات المختصة.وكانت حملة أمنية مشترك في محافظة لحج قد ضبطت الاسبوع الماضي 28500 قرص من مادة البريجابالين المخدِّرة، وألقت القبض على اثنين من عناصر التهريب، كما ضبطت قارباً يحمل 150000 حبة من مخدر الكبتاغون، وأوقفت ثلاثة مهربين في عرض البحر قبالة سواحل باب المندب، وأحالتهم إلى الجهات المختصة.