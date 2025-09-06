دعا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.

وطلب من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر خلال استقباله له اليوم (السبت)، في قصر بعبدا، تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (MECHANISM) لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر نوفمبر الماضي، لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والانسحاب من التلال والأراضي التي تحتلها، وإعادة الأسرى بحيث يتم تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، خصوصاً أن هذه الخطوات تساعد في تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية لجهة حصرية السلاح في أيدي القوات المسلحة اللبنانية، لاسيما وأن مجلس الوزراء رحب بالأمس بالخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش لهذه الغاية.

عرقلة إسرائيلية

ولفت الرئيس عون إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، من شأنه أن يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، بعدما أنجز الجيش التمركز في أكثر من 85 في المئة من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل عمله في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر في ظروف جغرافية وعملانية صعبة، ما أدى حتى الآن إلى مقتل 12 ضابطاً وعسكرياً خلال نقل الذخائر أو تفكيك الألغام وغيرها... كذلك، بدأ الجيش في تسلّم السلاح الفلسطيني من عدد من المخيمات الفلسطينية بموجب الاتفاق الذي تم خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان.

دعم الجيش

وأكد الرئيس عون للأميرال كوبر أهمية استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الجيش اللبناني وتوفير التجهيزات والآليات اللازمة له، لتمكينه من القيام بالمهمات الموكلة إليه على طول الأراضي اللبنانية، سواءً في حفظ الأمن أو منع التهريب والأعمال الإرهابية، وضبط الحدود اللبنانية- السورية وغيرها من المهمات التي يقوم بها العسكريون الذين يعملون في ظروف اقتصادية صعبة.

من جانبه، أشاد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر بالعمل المميز الذي يقوم به الجيش اللبناني، مؤكداً استمرار المساعدات له، مع الإعلان أن لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق نوفمبر ستجتمع غداً (الأحد) لبحث الوضع في الجنوب.