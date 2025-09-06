أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم (السبت) تمسك الحكومة بتنفيذ قرارها بترحيل اللاجئين الأفغان من البلاد، رافضة دعوات الأمم المتحدة لوقف ذلك، قائلة: «نحن من يقرر من يبقى».

ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، للصحافيين أن سياسة الإعادة إلى الوطن لم تتغير، ولن يكون هناك تعليق للعملية، مؤكداً أن البلاد تحتفظ بـ«سياسة تأشيرات ليبرالية» مرنة للأفغان الذين يسعون للدخول بشكل قانوني.

تحذير أممي

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قد طالب باكستان بوقف عمليات الترحيل في ظل الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم كونار الأفغاني، والذي أسفر عن نزوح الآلاف.

فيما دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، باكستان إلى تأجيل عمليات الطرد، محذراً من تداعيات أزمة إنسانية خطيرة على الأسر الضعيفة في أفغانستان.

وكانت باكستان قد حددت الأول من سبتمبر موعداً نهائياً للاجئين الأفغان غير حاملي الوثائق ومن انتهت تصاريح إقامتهم المؤقتة لمغادرة البلاد طوعاً.



مخاوف الطلاب

ورغم مؤشرات الانفراج الدبلوماسي بين كابل وإسلام آباد، فلا تزال أزمة اللاجئين الأفغان في باكستان قائمة. وبحسب وسائل إعلام أفغانية، يعاني الطلاب الأفغان الحاصلون على قبول دراسي في الجامعات والمعاهد التعليمية الباكستانية من توقف تجديد تأشيراتهم.

وذكرت قناة «طلوع نيوز» أن الطلاب تقدموا بطلبات تمديد منذ 4 أشهر، لكن الحكومة الباكستانية لم تصدر لهم تأشيرات بعد، فيما ذكر مسؤولون أفغان أن آلاف العائلات عادت إلى كابل عبر الحدود بين البلدين، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب ولايات شرقية من أفغانستان الأيام الماضية.