فيديو: ترمب يستبدل «الدفاع» بـ «الحرب».. رسائل قوة أم استفزاز دولي؟

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عاصفة من الجدل بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى «وزارة الحرب»، في خطوة وصفها بأنها رسالة قوة ونصر للعالم. وأكد ترمب أن الاسم الجديد يعكس حقيقة الدور العسكري الأمريكي بشكل أوضح، منتقدًا التسمية السابقة التي اعتُمدت منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.





ويعود أصل التسمية إلى عام 1789 حين عُرفت الوزارة بـ «وزارة الحرب»، قبل أن تتحول إلى «وزارة الدفاع» عام 1947 في محاولة لإضفاء طابع أكثر سلمية بعد النزاعات العالمية الكبرى. لكن ترمب يرى أن التغيير السابق ساهم في ما وصفه بـ «إخفاقات متتالية» للسياسة الدفاعية الأمريكية.

القرار أثار اعتراضات واسعة داخل الكونغرس، إذ شدد خبراء قانونيون على أن سلطة تغيير الاسم رسميًا تعود إلى المؤسسة التشريعية لا إلى الرئيس وحده. كما حذّر الديمقراطيون من أن الخطوة ليست سوى مناورة سياسية مكلفة، مشيرين إلى أن كلفة إعادة الهيكلة والهوية المؤسسية قد تتجاوز مليار دولار أمريكي.