أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم (السبت) مقتل 68 فلسطينياً خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 64,368 قتيلاً و162,367 جريحاً منذ 7 أكتوبر 2023.وأشارت الوزارة إلى أن 23 فلسطينياً من منتظري المساعدات قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 143 آخرون، ليرتفع إجمالي الضحايا منذ مايو الماضي إلى 2,362 قتيلاً.وأكد مصدر طبي فلسطيني في الإسعاف والطوارئ مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شارع اليرموك بمدينة غزة، كما قتل فلسطينيان في قصف من مسيّرة إسرائيلية على حي الأمل شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ولم تسلم مخيمات النزوح في المواصي.وأفاد المصدر الطبي بوقوع قتلى وإصابات في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس، بعد أن أعلنها جيش الاحتلال منطقة آمنة، كما دمر الاحتلال 3 منازل في حي الصبرة جنوب القطاع.ودمر الاحتلال برج السوسي السكني المؤلف من 15 طابقاً والمقابل لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، بعد أقل من ساعة من أمر الاحتلال سكانه بالإخلاء، تحت مزاعم أنه يأوي نقاط مراقبة لمتابعة تحركات جنوده، وأن مقاتلي حماس زرعوا عبوات ناسفة قربه.وعلّق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على تدمير البرج بالقول: «مستمرون»، في إشارة إلى استمرار إسرائيل في حرب الإبادة والتدمير للشعب الفلسطيني في غزة.ونفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مزاعم الاحتلال بأن مقاتلي حركة حماس يستخدمون الأبراج المستهدفة، موضحاً أن الأبراج في القطاع تخضع للرقابة ولا يسمح بدخولها إلا للمدنيين.ووصف المكتب مزاعم الاحتلال لاستهداف أبراج غزة بأنها جزء من سياسة التضليل لدفع السكان للنزوح قسراً.