كشفت تقارير أمريكية تفاصيل تروى للمرة الأولى، حول عملية أمنية حاولت فيها وحدة من قوات النخبة بالبحرية الأمريكية تنفيذها على أراضي كوريا الشمالية، لكنها منيت بالفشل منذ اللحظة الأولى.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» إنه في شتاء عام 2019، وخلال ذروة المفاوضات النووية الحساسة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، نفذت وحدة النخبة في البحرية الأمريكية، المعروفة بـ«سيل تيم 6»، عملية سرية للغاية تهدف إلى زرع جهاز تنصت للتجسس على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

كانت العملية الأمريكية محفوفة بالمخاطر لدرجة أنها استلزمت موافقة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رغم نفيه لاحقاً علمه بها، وبدأت العملية بانطلاق غواصة نووية أمريكية ضخمة إلى المياه القريبة من السواحل الكورية الشمالية، حاملة غواصتين صغيرتين مخصصتين للتسلل.

قتل الغواصين

وبعد تدريبات مكثفة استمرت أشهراً، اقترب أفراد الوحدة من الشاطئ ليلاً، مرتدين بدلات غطس سوداء ونظارات رؤية ليلية، معتقدين أنهم بمفردهم، لكن المهمة انهارت بسرعة عندما ظهر قارب صغير يحمل مدنيين كوريين شماليين، على الأرجح غواصين يبحثون عن المحار، يحملون مصابيح يدوية.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية اعتقد الجنود الأمريكيون أنهم اكتُشفوا، فأطلقوا النار على طاقم القارب، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنه، وفي محاولة لإخفاء الجريمة، استخدم الجنود سكاكين لثقب رئات الضحايا لضمان غرق الجثث، ورغم هروبهم من الموقع، فشلت المهمة في تحقيق هدفها الأساسي بتثبيت جهاز التنصت، مما جعلها كارثة استخباراتية.

أثارت العملية تحقيقات عسكرية سرية خلصت إلى أن عمليات القتل كانت «مبررة» وفق قواعد الاشتباك، لكن الصحيفة أشارت إلى أن إدارة ترمب لم تخطر الكونغرس بالعملية، مما قد يشكل انتهاكاً قانونياً، كما ذكرت «نيويورك تايمز» أن عملية مماثلة نفذت في عام 2005 خلال رئاسة جورج دبليو بوش، لكن تفاصيلها لم تُكشف بعد.

وحدة «سيل تيم 6»

وتُعد العملية جزءاً من جهود الولايات المتحدة المستمرة لجمع معلومات استخباراتية عن كوريا الشمالية، وهي دولة منغلقة تمتلك ترسانة نووية وصاروخية متقدمة، في عام 2019، كانت المفاوضات بين الرئيس ترمب وكيم جونغ أون في مرحلة حرجة، إذ التقيا ثلاث مرات (سنغافورة 2018، هانوي 2019، والمنطقة منزوعة السلاح 2019) لمناقشة نزع السلاح النووي.

وتعتبر وحدة «سيل تيم 6»، التي نفذت العملية، هي واحدة من أكثر وحدات القوات الخاصة الأمريكية سرية وكفاءة، واشتهرت بعمليات بارزة مثل قتل أسامة بن لادن عام 2011، واختيار هذه الوحدة يعكس حساسية المهمة وأهميتها الاستراتيجية.