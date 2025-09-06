رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو بهدف تسوية النزاع دبلوماسياً، وقال إنها «غير مناسبة» في ظل استمرار الحرب.

وأضاف زيلينسكي في حوار مع شبكة «إي بي سي نيوز» سيبث غداً: «يمكن بوتين القدوم إلى كييف، لا أستطيع الذهاب إلى موسكو، وبلادي تتعرض للقصف الصاروخي يومياً، لا أستطيع الذهاب.. بوتين يتفهم هذا».

وأشار إلى أن الرئيس الروسي لا يرغب في لقائه، معتبراً عرض بوتين هدفه إرجاء اللقاء، مبدياً استعداده لعقد اللقاء بأي شكل كان.

واتهم زيلينسكي الرئيس الروسي بأنه يمارس ألعاباً مع الولايات المتحدة، وأنه وضع شروطاً غير مقبولة لمنع إتمام القمة الروسية-الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، أمس، قد أكد استعداده للقاء زيلينسكي في موسكو.

وقال بوتين: «إذا كانت القيادة الأوكرانية جادة في رغبتها بالتفاوض، فليأتوا إلى موسكو، وسنضمن لهم الأمن بنسبة 100%»، مشدداً على أن روسيا مستعدة لتقديم ضمانات أمنية كاملة لكل من زيلينسكي وأعضاء الوفد الأوكراني في حال قرروا الحضور إلى العاصمة الروسية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتفاق مع زيلينسكي بشأن القضايا الرئيسية غير ممكن في الوقت الحالي بسبب وجود صعوبات قانونية وتقنية، مبيناً أن روسيا ستمتثل بشكل كامل لاتفاقات السلام بشأن أوكرانيا عندما يتم التوصل إليها.