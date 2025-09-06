أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (السبت)، ارتفاع ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 382 شخصاً بينهم 135 طفلاً، وذلك عقب وفاة 6 حالات نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل خلال الساعات الـ24 الماضية.ودعت الوزارة، إلى التبرع بالدم بشكل عاجل في جميع مستشفيات القطاع خصوصاً مجمع الشفاء الطبي، في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية وارتفاع عدد المصابين، وبحسب مصادر طبية فإن مصادر في مستشفيات غزة أكدت مقتل 25 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 9 من منتظري المساعدات.وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر للفلسطينيين بمدينة غزة بسرعة الإخلاء من دون تفتيش مع إعلانه توسيع الحرب بالمدينة ضمن عملية عربات جدعون 2 الهادفة لاحتلالها بالكامل، مبيناً أن منطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع منطقة إنسانية ويجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية، على حد زعمه.وأوضح أنه خصص شارع الرشيد طريقاً إنسانياً، وأمر الفلسطينيين بالمغادرة عبره بسرعة وبالمركبات من دون تفتيش.وطالب سكان مدينة غزة في عمارة الرؤيا والخيام المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية بالإخلاء، معلناً عزمه مهاجمة المباني القريبة التي زعم أن حركة حماس تتواجد فيها.وذكر شهود عيان أن إسرائيل شنت غارة على مبنى وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدين مقتل طفل وإصابة آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الشيخ رضوان.وقال مصدر في المستشفى المعمداني أنه جرى انتشال جثمان قتيل إثر قصف إسرائيلي على حي الزيتون، فيما أصيب 6 فلسطينيين من العائدين لتفقد منازلهم المدمرة بنيران مسيّرة إسرائيلية في حي الأمل شمال غربي خان يونس.من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عبر بيان، إن الاحتلال يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي وسط صمت مخزٍ، مبيناً أن العدوان الإسرائيلي تسبب في دمار شبه كامل بنسبة 90% وخسائر تتجاوز 68 مليار دولار.ولفت إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر دموية أدت إلى مقتل أكثر 73,731 شخصاً، مندداً بتنفيذ الاحتلال جريمة تهجير قسري ممنهجة بحق الفلسطينيين خصوصاً في مدينة غزة وشمال القطاع.ولفت إلى أن الاحتلال فرض سياسة تجويع عبر حصار شامل، ومنع دخول الآلاف من شاحنات المساعدات، مبيناً أن الاحتلال دمر 38 مستشفى و833 مسجداً و163 مؤسسة تعليمية كليّاً.