انتقد مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب أمس (الجمعة) لإعادة تسمية الوزارة إلى «وزارة الحرب»، مؤكدين في مقابلات مع مجلة «بولتيكو» أن الهدف صرف الانتباه عن مشكلات حقيقية.وقال أكثر من 6 مسؤولين حاليين وسابقين في الوزارة للمجلة إن الأمر ربما يكلف مليارات الدولارات من أجل تغيير شكلي لن يسهم كثيراً في معالجة التحديات العسكرية الأكثر إلحاحاً، مثل مواجهة تحالف يضم دولاً عدائية، مؤكدين بدء تغيير شعارات وزارة الدفاع في أكثر من 700 ألف منشأة في 40 دولة وجميع الولايات الخمسين.وأشار المسؤولون إلى أن التغيير يشمل مقدمة الرسائل لستة أفرع عسكرية وعشرات الوكالات الأخرى، وصولاً إلى المناديل المنقوشة في قاعات الطعام، والسترات المطرزة للمسؤولين الذين صدق على تعيينهم مجلس الشيوخ، وسلاسل المفاتيح والقطع التذكارية الصغيرة في متجر البنتاغون.غير أن مسؤولين سابقين يرون أن هذا الأمر موجه للرأي العام المحلي فقط، ولن يكلف ملايين الدولارات فحسب، بل لن يكون له أي تأثير على أي دولة.وكان ترمب خلال مؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي قد قال: «انتصرنا في الحرب العالمية الأولى، وانتصرنا في الحرب العالمية الثانية، وانتصرنا في كل ما سبقها وما بينها، ثم انتبهنا إلى العدالة الاجتماعية، وغيرنا الاسم إلى وزارة الدفاع، لذا سنصبح وزارة الحرب».وبحسب الدستور الأمريكي، فإنه من المرجح أن يتطلب تغيير الاسم رسمياً قانوناً صادراً عن الكونغرس، على الرغم من أن شخصاً مطلعاً على المداولات يؤكد أن البيت الأبيض يبحث عن سبل لتجنب تصويت الكونغرس.وأكد البيت الأبيض في بيان أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب يخول وزير الدفاع بيت هيغسيث، باسم «وزير الحرب» في جميع الاتصالات الرسمية، والتوصية باتخاذ إجراءات تضمن تثبيت تغيير الاسم في جميع أنحاء الوزارة، مبيناً أنه يكون بمثابة اسم ثانوي، لكن يساعد على تجنب التغييرات في القانون.