تعهد الجيش السوداني، اليوم (السبت)، بفك الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور ومخيمات النازحين، مؤكداً نجاحه في إيقاف تقدم تلك القوات في المحور الجنوبي من المدينة.وأوضح مصدر عسكري سوداني أن الجيش مصمم على وقف تهديدات قوات الدعم السريع واجتثاثها إلى الأبد، مبيناً أن الدعم السريع مستمر في قصف مخيمات النازحين والقرى، خصوصاً في أطراف مدينة الفاشر.وأفادت مصادر طبية سودانية أن معظم مستشفيات الفاشر خرجت عن السيطرة بسبب القصف المتكرر من قوات الدعم السريع، مبينة أن هناك ضغطاً كبيراً على المستشفيات المتبقية والمراكز الصحية.وأشارت المصادر إلى أن 900 ألف شخص يعانون الجوع بسبب الحصار على الفاشر، موضحة أن مستشفى عطبرة استقبل أمس 6 قتلى و9 مصابين نتيجة انهيار بئر بمنطقة الباوقة بنهر النيل.ويتفاقم الوضع الإنساني داخل مدينة الفاشر بشكل كبير في ظل الحصار المفروض على المدينة واشتداد وطأة الجوع وعمليات القصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع على مواقع المدنيين.اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، أمس، قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب جرائم متعددة ضد الإنسانية خلال حصارها مدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي السودان، مؤكدة في تقرير لها أن قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع، من بينها جرائم حرب، على نطاق واسع خلال الحرب الأهلية التي دخلت عامها الثالث.وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في بيان: «ارتكبت قوات الدعم السريع المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل عمليات قتل وعنف جنسي وعنف قائم على أساس النوع الاجتماعي ونهب وتدمير سبل العيش على نطاق واسع، ووصلت في بعض الأحيان إلى حد الاضطهاد والإبادة».