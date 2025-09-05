فيما تتحدث مصادر عن أن المهاجم تلميذ في المعهد، أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم (الجمعة)، إصابة مُدرِّسة في حادثة طعن وقعت في معهد للتعليم المهني في مدينة إيسن غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة إيسن، باسكال بيتيناتو، لمحطة «إن تي في»: «لا يسعني القول ما إذا كان الهجوم محدد الهدف أم لا».

وكتبت شرطة ولاية رينانيا الشمالية-فيستفاليا على حسابها في «إكس»: «مدرسة أُصيبت بجروح بسلاح أبيض خلال الهجوم»، من دون توضيح هوية الضحية أو المهاجم أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بدوافع الحادثة.

وأكّدت الشرطة أن أفرادها تمكنوا من تحديد مكان المهاجم والتعرف عليه قبل استخدام أسلحتهم، مبينة أن المشتبه به أصيب بجروح ويتلقى حالياً العناية الطبية.

وأفادت صحيفة «بيلد» على موقعها الإلكتروني أن الضحية امرأة أُصيبت في بطنها وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، مشيرة إلى أن المهاجم تلميذ في المعهد.

وطوقت الشرطة الألمانية موقع الحادثة والمعهد، وتُجري حالياً تحقيقاً شاملاً لمعرفة الدوافع والأسباب.