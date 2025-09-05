اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، اليوم (الجمعة)، قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب جرائم متعددة ضد الإنسانية خلال حصارها مدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي السودان، مؤكدة في تقرير لها أن قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع، من بينها جرائم حرب، على نطاق واسع خلال الحرب الأهلية التي دخلت عامها الثالث.

وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان، في بيان: «ارتكبت قوات الدعم السريع المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل عمليات قتل وعنف جنسي وعنف قائم على أساس النوع ونهب وتدمير لسبل العيش على نطاق واسع ووصلت في بعض الأحيان إلى حد الاضطهاد والإبادة».

ويتفاقم الوضع الإنساني داخل مدينة الفاشر بشكل كبير في ظل الحصار المفروض على المدينة واشتداد وطأة الجوع وعمليات القصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع على مواقع المدنيين.

وتشهد مدينة الفاشر أوضاعاً إنسانية بالغة الخطورة مع ندرة الدواء ونقص الكوادر الطبية وانعدام الخدمات الصحية، وبحسب شبكة أطباء السودان فإن أعداد المرضى والمصابين الذين لا يجدون العلاج في تزايد.

وذكرت الشبكة أن المستشفيات بعضها مُدَمَّرة أو خارج الخدمة، والجوع يحاصر الآلاف من المواطنين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة تهدد حياتهم يوماً بعد يوم.

وناشدت الشبكة، كل الأطراف، مراعاة الحالة الإنسانية الحرجة ورفع الحصار عن الفاشر والسماح بدخول الغذاء والدواء بصورة عاجلة لإنقاذ حياة المدنيين، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط بكل قوة من أجل إدخال الأدوية والإمدادات الغذائية المنقذة للحياة إلى المدينة، قبل أن يتحول الوضع إلى كارثة إنسانية أكبر.

وكان ناشطون محليون في ولاية شمال دارفور، قد أكدوا أن 5-8 مدنيين يقتلون يومياً بمدينة الفاشر جراء قصف المدينة بالمدافع.