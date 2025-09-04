رفضت روسيا، اليوم (الخميس)، الاتهامات الأوروبية الموجهة لموسكو بالوقوف وراء التشويش على طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال رحلتها إلى بلغاريا، معتبرة أنها «كاذبة» وتعكس حالة من «جنون الارتياب».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن هذه الادعاءات «سخيفة وخاطئة بنسبة 100%»، مبينة أن هذه المزاعم تهدف إلى صرف انتباه الرأي العام عن ما وصفته بـ«الأحداث الحقيقية»، بما في ذلك مشكلات الاقتصاد الأوروبي وقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي اختتمت أعمالها في مدينة تيانجين الصينية (الإثنين).

وقالت زاخاروفا: «الأمر لا يتعلق فقط بجنون العظمة، بل هو مؤامرة ساخرة لصرف شعوبهم عن الوضع الاقتصادي المتدهور في الاتحاد الأوروبي وعن التفكير في الجناة الحقيقيين وراء الأزمة الأوروبية، بمن فيهم النخب السياسية غير المسؤولة والناهبة في الاتحاد الأوروبي».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، سيطرة قواتها على كامل أراضي دونيتسك في منطقة مسؤوليتها، مبينة في بيان أن وحدات من مجموعة قوات الشرق تقدمت بشكل عميق في الدفاعات الأوكرانية وأثبتت سيطرتها على بلدة نوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وأشارت إلى أنه الانتهاء بالكامل من تحرير أراضي دونيتسك في منطقة عمليات مجموعة قوات «الشرق».