الرئيس الروسي: أبواب موسكو مفتوحة لزيلينسكي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس، أن أبواب موسكو مفتوحة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حال ما إذا كان جاهزاً للاجتماع.

وقال في مؤتمر صحفي عقب زيارته للصين إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإمكانية عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مضيفاً «إنْ كان زيلينسكي مستعداً للقاء، فحري به القدوم إلى موسكو».

وأضاف الرئيس الروسي أنه كان دائماً منفتحاً على اللقاء مع الرئيس الأوكراني، لكنه أكد موقف الكرملين المتمثل في أن مثل هذا اللقاء يتعين الإعداد له جيداً بشكل مسبق، وأن يُفضي إلى نتائج ملموسة.