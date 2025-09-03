رغم استمرار القطيعة بين الدولتين الجارتين الكوريتين، صافح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم (الأربعاء)، رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية (البرلمان) وو وون-شيك، خلال حضورهما العرض العسكري الصيني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مكتب «وو»، أن كيم ورئيس البرلمان تصافحا قبل بدء العرض العسكري، الذي يمثل رئيس الجمعية الوطنية كوريا الجنوبية في حضوره، مبينة أن اللقاء كان قصيراً.وعلى الرغم من سياسة كوريا الشمالية المتشددة التي تصف الجنوب بأنه دولة عدو، ورفضها للمبادرات الدبلوماسية الأخيرة التي قدمتها إدارة لي جاي-ميونج لتحسين العلاقات بين الكوريتين، إلا أن المصافحة تمثل خطوة جديدة.وصعد كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشي إلى المنصة معاً، بينما كان وو في الخلف ضمن باقي الموكب، خلال العرض العسكري.وقال وو للصحفيين قبل مغادرته إلى الصين إنه غير متأكد من إمكانية عقد لقاء مع الزعيم كيم، كما أنه من المقرر أن يلتقي مع كبار المسؤولين في المؤتمر الوطني الشعبي ومجلس الدولة قبل عودته إلى كوريا (الجمعة).