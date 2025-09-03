اتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إسرائيل من خلال طائرة مسيرة بإسقاط 4 قنابل يدوية بالقرب من قوات حفظ السلام صباح أمس (الثلاثاء)، خلال عملها على إزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى موقع تابع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق.وأفادت «اليونيفيل» في منشور على حسابها في «إكس» بأن هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر، مشيرة إلى أن أي أعمال تعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، أو تتدخل في مهامها المفوضة بها غير مقبولة، وتشكل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي.وحملت الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام أثناء أداء مهماتها المفوضة من مجلس الأمن.يذكر أن قوات يونيفيل تعرضت خلال العملية البرية الإسرائيلية في لبنان أكتوبر الماضي، لإطلاق نار متكرر واقتحم دبابتان إسرائيليتان بوابات إحدى قواعدها، وأصيب عدد من أفرادها.وقالت يونيفيل، إن مقراتها ومواقع تابعة لها في الجنوب على طول الخط الأزرق، تعرضت إلى إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي، مبينة أن اثنين من أفرادها أصيبا بنيران قصف مدفعي إسرائيلي.وفي مايو الماضي، قال اليونيفيل، أن نيراناً مباشرة أطلقها الجيش الإسرائيلي أصابت محيط أحد مواقعها لحفظ السلام في جنوب لبنان.