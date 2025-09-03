الرئيس السوري يصدر مرسوماً باستحداث وزارة للطاقة
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس (الثلاثاء)، مرسوما يقضي باستحداث وزارة جديدة باسم «وزارة الطاقة» وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقرها في دمشق.

وبحسب المرسوم، فقد تم دمج كل من وزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء، ووزارة الموارد المائية في الوزارة الجديدة، سعيا إلى تحقيق التكامل بينها وتحسين الأداء وتقديم الخدمات الأساسية بشكل أمثل.

وستتولى الوزارة الجديدة كل المهمات والاختصاصات التي كانت مقررة للوزارات السابقة، مع توحيد أملاكها وميزانياتها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها.

