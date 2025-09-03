فرنسا تمنح مرشح مصر لليونيسكو «جوقة الشرف برتبة فارس»

في حفل مهيب أقيم أمس (الثلاثاء) بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، تسلم وزير السياحة والآثار المصري السابق المرشح لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد العناني، وسام جوقة الشرف برتبة فارس، وهو من أرفع الأوسمة الوطنية الفرنسية.

الحفل، الذي حضره وزراء وسفراء وشخصيات سياسية وثقافية من مصر ونحو 50 دولة، شهد تكريما استثنائيا لمسيرة العناني المتميزة في دعم التعليم، الثقافة، والحوار الحضاري.

وسلم السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، الوسام للوزير السابق خالد العناني، مشيدا في كلمته بالإسهامات العلمية والثقافية للعناني، ودوره البارز في تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية على مدى ثلاثة عقود.





وأشار السفير إلى أن هذا التكريم يعكس تقدير فرنسا لجهود العناني في بناء جسور السلام والتعاون بين الشعوب، مؤكدا دعم بلاده القوي لترشيحه لمنصب المدير العام لليونسكو، وهي خطوة أُعلن عنها رسميا في نوفمبر 2024.

من جهته، عبر العناني عن شكره العميق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والدولة الفرنسية، مؤكدا أن الوسام يمثل مسؤولية كبيرة لتعزيز قيم التعليم والعلم والثقافة عالميا.





وأضاف أن التحديات العالمية الراهنة، مثل التغير المناخي والصراعات الثقافية، تتطلب تضافر الجهود لوضع الثقافة في صميم الحلول، مشددا على أهمية الحوار بين الحضارات لتحقيق السلام المستدام.

يُعد الدكتور خالد العناني، أستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، من الشخصيات الأكاديمية والثقافية البارزة في مصر، بدأ مسيرته باحثا وأكاديميا، ثم تولى إدارة المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، قبل أن يصبح وزيرا للآثار (2016 - 2019) ثم وزيرا للسياحة والآثار (2019 - 2022).

وخلال فترته الوزارية، أشرف على مشاريع ضخمة، منها المتحف المصري الكبير، وتنظيم موكب المومياوات الملكية، وإحياء طريق الكباش بالأقصر، كما ساهم في تنظيم معارض دولية، أبرزها معرض توت عنخ آمون: كنوز الفرعون في باريس عام 2019، الذي جذب أكثر من 1.4 مليون زائر، مسجلا رقما قياسيا في تاريخ المعارض الفرنسية.

حصل العناني على العديد من الأوسمة الدولية، منها وسام الفنون والآداب الفرنسي، ووسام الشمس المشرقة من اليابان، ووسام الاستحقاق من بولندا، إلى جانب تكريمه من منظمة السياحة العالمية، ويحظى ترشيحه لمنصب المدير العام لليونسكو بدعم قوي من الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ودول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا.

في حال انتخابه، سيصبح العناني أول مدير عام لليونسكو من العالم العربي، وثاني مدير من أفريقيا منذ تأسيس المنظمة عام 1945، كما يُنظر إلى ترشيحه كفرصة تاريخية لتعزيز التمثيل العربي والأفريقي في المنظمات الدولية، خصوصا في ظل دوره المشهود في حماية التراث الثقافي وتعزيز السياحة المستدامة.