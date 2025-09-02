وسط معارضة من الجنود وتمرد على الخدمة العسكرية التي يرون أنها ستؤدي إلى مقتل الأسرى ولا تخدم إلا الحكومة، تبدأ إسرائيل، اليوم (الثلاثاء) استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، في أكبر عملية تعبئة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، إن عملية الاستدعاء التي تسعى لجمع 40 ألف مقاتل هي المرحلة الأولى من عملية تجنيد أوسع تهدف إلى السيطرة العسكرية الكاملة على مدينة غزة، موضحة أن الجيش يستعد من الناحية اللوجيستية لاستيعاب جنود الاحتياط قبل الهجوم.

وأفادت أن التعبئة تواجه تحديات بسبب انخفاض رغبة جنود الاحتياط في الالتحاق بالخدمة بعد ما يقرب من عامين من الحرب وجولات الخدمة المتكررة، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن العديد من جنود الاحتياط طلبوا إعفاءات لأسباب شخصية أو مالية، وتشهد الوحدات نسبة حضور أقل مقارنة بعمليات التعبئة الطارئة السابقة.

ويكافح قادة جيش الاحتلال لإيجاد عدد كافٍ من جنود الاحتياط، في الوقت الذي يستعد الجيش لشن هجوم جديد على مدينة غزة، غير أن الإحباط والإرهاق كان ظاهراً على القادة والجنود خصوصاً في ظل بروز تساؤل لدى العديد منهم عن هدف الحرب.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن 30 ضابطاً وجندياً قولهم: إنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار، وبينما يستدعي الجيش الآن نحو 60 ألف جندي احتياطي من وظائفهم ودراساتهم وعائلاتهم لدعم المهمة الجديدة، مؤكدين أن بعض القادة لجأوا إلى أساليب غير مألوفة لإيجاد عدد كافٍ من المقاتلين.

من جانبها، قالت حركة جنود من أجل الأسرى في إسرائيل بمؤتمر صحفي في تل أبيب اليوم: لن نمتثل للخدمة العسكرية لأنها ستؤدي إلى مقتل الأسرى ولا تخدم إلا الحكومة، معلنين رفضهم للخدمة العسكرية.

وأشارت الحركة إلى أنها تمثل أكثر من 400 من جنود الاحتياط يرفضون الخدمة في غزة، متهمة نتنياهو بالتضحية بكل شيء من أجل بقائه السياسي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إنه يحافظ على جاهزيته العملياتية، ويعمل على دعم جنود الاحتياط، الذين يصفهم بـ«الأساسيين» لنجاح مهماته، لكن هذا النقص يتفاقم منذ أشهر، وهو يتزامن مع تنامي الاستياء الإسرائيلي من الحرب وتحول في المواقف تؤكدها استطلاعات الرأي التي أظهرت أن 80% من الإسرائيليين يريدون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الأسرى.

ووقّع آلاف المحاربين القدامى وجنود الاحتياط الإسرائيليين عرائض لوقف القتال وإعادة الأسرى.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وجه رسائل عبر تطبيق «واتساب» لطلاب الجامعات الإسرائيلية يحثهم على الالتحاق بالجيش.