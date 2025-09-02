فيما قُتل 73 فلسطينياً منذ فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي، بينهم 19 من منتظري المساعدات في مناطق متفرقة من غزة، حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم (الثلاثاء)، من خطورة الخطة الإسرائيلية لاحتلال القطاع.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي: «خطة إسرائيل لاحتلال غزة تضع الجميع أمام تهديد، بمن فيهم الأسرى»، مشيراً إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي رد إسرائيلي على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف: «المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي، ويجب تشكيل موقف موحد لإيقاف إسرائيل»، مؤكداً أنه لا جدوى من انتظار عملية السلام بينما لا يوجد طرف إسرائيلي راغب في المضي فيها.

ولفت إلى أن الخطوات الإسرائيلية تواجه حالياً معارضة إقليمية ودولية متنامية، مشدداً على أهمية تمثيل الفلسطينيين بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية. ورفض ربط القضية الإنسانية بأي صفقات، داعياً إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي شدد على الحاجة إلى استجابة إنسانية شاملة لوقف المجاعة في غزة، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وزيادة المساعدات، ووضع إطار لسلام دائم.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن 76 شخصاً قُتلوا وأُصيب 281 آخرون بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 63,633 شهيداً و160,914 جريحاً منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً وشقة غربي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

من جانب آخر، حذّرت بلدية غزة من خطورة التصعيد الإسرائيلي في منطقة المنارة ومحيط بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة، مبينة أن الاحتلال منع طواقمها من الوصول إلى هذه المرافق وتشغيلها بسبب الأوضاع الأمنية.

وأشارت البلدية إلى أن عدم تمكّن طواقمها من الوصول إلى محطة الصرف الصحي رقم (5) المعروفة بـ«محطة البقارة»، ومحطة (7B) شرق حي الزيتون جنوب المدينة، قد يؤدي إلى طفحها وغرق منازل المواطنين إذا استمر العدوان الإسرائيلي والتصعيد هناك.