ناقش مجلس الشورى الإيراني، اليوم (الثلاثاء)، قرار الترويكا الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا)، مخاطر تفعيل «آلية الزناد»، والتي تسمح بإعادة فرض العقوبات على إيران، دون تصويت بمجلس الأمن وذلك بعد استماعهم لتقرير وزير الطاقة بشأن اختلالات توازن الطاقة في البلاد.واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم، الترويكا الأوروبية بأنها بدأت عملية تفعيل العقوبات بناءً على رغبة إسرائيل وأمريكا، معبراً أن القرار بلا أساس قانوني.وأوضح بقائي أن الأوروبيين يضغطون عليها من أجل قبول المطالب الأمريكية، مبيناً أن واشنطن لا تظهر حسن النية، وتسعى إلى فرض الضغوط غير القانونية على طهران، على حد تعبيره.وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا صلاحية قانونية للترويكا الأوروبية من أجل تفعيل آلية إعادة العقوبات، مضيفاً أن روسيا والصين تتفقان مع إيران في هذا الموقف.وقال بقائي: طهران لم تتخذ قراراً بعد بشأن مواصلة المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبيناً أن جولتي التفاوض بين إيران والوكالة الدولية لم تسفرا عن نتيجة نهائية، ولا يوجد حالياً أي مفتش من الوكالة داخل البلاد.وأفصح عن دخول مفتشين اثنين من الوكالة جرى حصراً من أجل تحميل وقود مفاعل بوشهر النووي وفي إطار اللوائح الدولية، لضمان استمرار عمل المحطة.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ندد بقرار الترويكا وذلك في رسالة مشتركة مع نظيره الصيني والروسي نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية، مبنياً أن خطة العمل الشاملة المشتركة جزء لا يتجزأ من القرار 2231، ولا يمكن للدول الأوروبية الثلاث الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة دون استكمال آلية تسوية النزاعات.