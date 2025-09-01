دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم (الإثنين)، الولايات المتحدة وأوروبا للتخلي عن سياسة المواجهة العدائية مع إيران واختيار مسار الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ومنصف.وأوضح بزشكيان خلال اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون» اليوم، أن الحرب الأخيرة مع إسرائيل وأمريكا أظهرت «أن الخيار العسكري غير فعال»، لافتاً إلى أن «إيران كانت وستظل دائماً منفتحة على أي خيارات تنطوي على طابع سلمي» لتسوية الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.وكان نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، اليوم، قد أكد أن آلية الزناد تشوبها ثغرات وشبهات كثيرة، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، مبيناً أن تلك الثغرات تطرح التساؤل حول أهلية الدول الثلاث (ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا).ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن عارف قوله: «إيران لا تسعى للحرب لكن من حيث الجاهزية، إن وضع إيران مختلف تماما عن الماضي». مضيفاً: «إذا تجرأ العدو على تكرار حماقة أخرى، سيتلقى صفعة أقوى».وأشار إلى أن الأوروبيين كشفوا آخر أوراقهم، مبيناً أن بلاده لم تكشف بعد ورقتها الأولى.في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، إن إيران والصين وروسيا وقّعت على رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة تصف فيها محاولة دول الترويكا الأوروبية تفعيل «آلية الزناد» للعودة السريعة إلى فرض العقوبات على طهران بأنها لا أساس لها من الناحية القانونية ولها تأثير سياسي مدمر.وكتب عراقجي، على حسابه في «إكس»: الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) «تحول مجلس الأمن إلى أداة للإكراه ضد إيران».