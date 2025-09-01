رفضت حركة حماس، اليوم (الإثنين)، الخطة الأمريكية للسيطرة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله الى منطقة اقتصادية وسياحية، وذلك بعد تقارير أوردتها صحيفة «واشطن بوست» الأمريكية.وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم في تصريحات صحفية: «غزة ليست للبيع»، مضيفاً: «ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير».وأكد نعيم رفض حماس والفلسطينيين للخطة الأمريكية التي تنص على نقل كل سكان القطاع الفلسطيني المحاصر إلى خارج غزة على أن توضع تحت إشراف أمريكي لمدة 10 سنوات لتحويلها إلى منطقة سياحية ومركز للتكنولوجيا المتقدّمة.وذكر مسؤولون في حماس أن الحركة لم تتلقَّ أي شيء رسمي بشأن مثل هذه الخطط، ولكن سمعوا عنها في وسائل إعلام..وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد ذكرت أمس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تخطط لنقل بعض سكان غزة لمناطق مؤمنة داخل القطاع، مبيّنة أن إدارة ترمب ستنشئ صندوقاً ائتمانياً لتوطين سكان غزة بالخارج والداخل.وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترمب تريد تحويل غزة لمركز سياحي تحت وصاية أمريكية لـ 10 سنوات، مبيّنة أن خطط ترمب لغزة تتضمن إعادة توطين سكانها بالكامل.وأشارت إلى أن الخطة المكونة من 38 صفحة تنصّ على مغادرة طوعية للسكان إلى دولة أخرى، أو إلى مناطق داخل القطاع تخضع لقيود، وذلك خلال فترة إعادة الإعمار.